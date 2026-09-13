Akşam yangını ahırı küle çevirdi: 80 küçükbaş telef oldu

olay yeri ve müdahale:

Batman’ın Kayabağı köyüne bağlı Kırmataş Mezrası’nda akşam saatlerinde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

kayıplar ve hasar:

Yangında ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan telef oldu; ahırda maddi hasar meydana geldi. Olay, mezra sakinleri arasında üzüntüye yol açtı.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İlgili birimler olay yerinde yapılacak teknik inceleme ve tanık beyanları doğrultusunda yangının kaynağını tespit etmeye çalışıyor.

BATMAN’IN KAYABAĞI KÖYÜNE BAĞLI KIRMATAŞ MEZRASI’NDA ÇIKAN AHIR YANGININDA YAKLAŞIK 80 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.