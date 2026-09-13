Virajı alamayan tır bariyerleri aşıp yoldan çıktı, sürücü olay yerinde bulunamadı

kaza yeri ve araç bilgisi:

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belirtilen tırın bariyerleri aşarak yol kenarına çıktığı bildirildi. Kaza yapan araç, 23 FH 100 plakalı Volvo marka tır olarak kayda geçti. Görgü ve ilk tespitlere göre dorsesi boş olan tır virajı alamayınca yoldan çıkarak bariyerleri geçti.

aramalar ve ilk bulgular:

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri çevrede ve tırın çevresinde uzun süre arama yaptı. Yapılan incelemede, tır içinde sürücüye ait herhangi bir iz bulunamadı; araçta yalnızca bir cep telefonu tespit edildi. Sürücünün ismi henüz öğrenilemedi ve olay yerinde kimse tarafından bulunamadı.

firma iletişimi ve soruşturma:

Aracın üzerinde yer alan iletişim numarası üzerinden polis ekipleri tırın bağlı olduğu firma yetkililerine ulaştı. Yetkililerden kaza hakkında bilgi alındı ve olay yerine firma temsilcisi davet edildi. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma çalışmaları sürüyor; bölgedeki ekipler kazanın nedenine dair delil toplama ve değerlendirme yapıyor.

Tır bariyerleri aşarak yoldan çıktı, şoförü olay yerinde bulunamadı