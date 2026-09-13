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Kayseri trafiğinde Doktor Sami İpek Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kayseri Melikgazi'de Germir Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücü İ.D. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri trafiğinde Doktor Sami İpek Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza anı ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Germir Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi üzerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 38 ABS 134 plakalı SUV türü otomobil ile İ.D. idaresindeki 38 AOS 159 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralanan sürücü İ.D.'yi ambulansta ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

yol güvenliği ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kaza nedeniyle trafikte kalan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı ve güzergah normale döndürüldü. Kazayla ilgili güvenlik birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kayseri’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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