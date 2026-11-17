Aksaray emniyetine iki profesyonel dron kazandırıldı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü envanterine tahsis edilen 2 adet profesyonel dron, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Gelişen teknolojiye uyum çerçevesinde temin edilen bu araçların, il genelinde suçla mücadele ve güvenlik hizmetlerine yeni bir boyut kazandırması hedefleniyor.

tören ve yetkililerin açıklamaları

Törende konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, dronların operasyon öncesi, operasyon esnası ve operasyon sonrasında kullanılacağını belirtti. Vali Duru, "İl Emniyet Müdürlüğümüz biliyorsunuz ki operasyon öncesi, sonrası ve operasyon esnasında bu dronları kullanacak. Onların işini kolaylaştıracak. Suç ve suçlulara ulaşma noktasında daha kısa zaman içerisinde sorunları çözmüş olacaklar," sözleriyle uygulamanın amaçlarını özetledi.

dronların kullanım alanları ve beklentiler

Yetkililer dronların yalnızca suçla mücadelede değil, aynı zamanda trafik denetimlerinde de aktif rol oynayacağını vurguladı. Aksaray'ın önemli bir geçiş güzergâhı olduğuna dikkat çekilerek, trafik ihlallerinin tespiti ve kaza önleme çalışmalarında hava gözetiminin büyük destek sağlayacağı aktarıldı. Bu teknolojiyle birlikte emniyet güçlerinin olaylara müdahale ve izleme süresinin kısalması, kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Uygulamanın sahaya etkileri, dronların sahada nasıl entegre edileceği ve operasyon prosedürleri önümüzdeki dönemde netleşecek. Ancak tören ve yapılan açıklamalar, Aksaray Emniyeti'nin teknolojik yatırımlara ağırlık verdiğini ve hava destekli denetimlerle güvenlik hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.

AKSARAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNE TAHSİS EDİLEN 2 ADET PROFESYONEL İNSANSIZ HAVA ARACI TÖRENLE HİZMETE SUNULDU.