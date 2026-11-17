Kaza ayrıntıları:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobilin devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 34 KTE 708 plakalı aracı Z.Y. yönetirken, sürücünün yoğun sis ve sağanak yağış etkisindeki yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç devrildi.

Müdahale ve yaralıların nakli:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile jandarma ve polis olay yerine intikal etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların sürücü ile araçta bulunan Ü.G.Y., O.E. ve N.Y. olduğu belirtildi; yaralananlar Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza sonrası yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza raporuna göre trafik koşullarının sis ve sağanak nedeniyle olumsuz olduğu, kazanın bu koşullar altında gerçekleştiği aktarıldı.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.