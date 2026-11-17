Kaza yeri ve gelişme:

Kaza, Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 76 DK 094 plakalı motosiklet, önünde olan 76 AAP 768 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halindeki 76 AAF 590 plakalı otomobile de çarptı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada motosikletten düşen Yusuf Ensar Ürtekin ve Emre A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yusuf Ensar Ürtekin hayatını kaybederken, Emre A.nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

araçların kaldırılması:

Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet, olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik ve trafik akışının sağlanması amacıyla müdahaleler gerçekleştirildi.

Olayla ilgili edinilen bilgiler, kaza anındaki çarpışma ve araçların plakaları üzerine yoğunlaşmakta; yaralananların tedavisi hastanede sürmektedir.

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