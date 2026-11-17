olayın gelişimi:

Konya'nın Hüyük ilçesi Mutlu Mahallesi'nde, yalnız yaşadığı belirtilen 80 yaşındaki Güllü Ünal'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yoğun duman yükselmeye başlayınca çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Yangına ilk müdahaleyi mahalle muhtarı Muhittin Sedefçi yaptı; muhtar, camiye ait yangın söndürme tüpünü alarak alevlerin ilerlemesini engellemeye çalıştı ve içeride bulunan kadını dışarıya çıkardı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'ya sevk edildi. Yetkililer, kadının durumuyla ilgili daha detaylı açıklamayı sağlık birimlerinin değerlendirmesinin ardından yapacaklarını bildirdi.

hasar ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın evin tamamına yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü; buna rağmen evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak jandarma ve ilgili birimlerce tahkikat başlatıldı, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE 80 YAŞINDAKİ KADININ YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU.