Eğitim programı düzenlendi:

Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yürütülen SODAM Projesi kapsamında, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine kanser farkındalığı eğitimi verildi. Programı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) yetkilileri organize etti ve kadın kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde, kanser hastalıklarında erken teşhisin önemi sıkça vurgulandı. Katılımcılara düzenli taramalar, risk faktörlerinin takip edilmesi ve olası bulgularda erken başvurunun gerekliliği anlatıldı. Programda tarama süreçlerinin nasıl işlediği ve hangi adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

Amaç ve beklenen etkiler:

Düzenlenen programın amacı, kadınların kanser taramaları konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve erken teşhise yönelik farkındalığı artırmaktır. Etkinlik, kursiyerlerin sağlık hizmetlerine erişimi ve düzenli kontrol alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. SODAM aracılığıyla verilen bu tür eğitimlerin, toplum sağlığı perspektifinden uzun vadede olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

DÜZCE VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ (SODAM) KURSİYERLERİNE YÖNELİK KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM) FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.