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Aksaray'da kavşakta çarpışan araçlar park halindeki araca savruldu: 5 yaralı

Aksaray'da 101. Cadde'de kavşakta iki aracın çarpışması sonucu savrulan araç park halindeki araca çarptı; 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da kavşakta çarpışan araçlar park halindeki araca savruldu: 5 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Aksaray'ın Tacin Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, hastane istikametine seyreden İbrahim K. idaresindeki 01 BAN 859 plakalı otomobil kavşakta, Yunus A. yönetimindeki 68 AED 205 plakalı Audi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 BAN 859 plakalı otomobil savrularak yolun sağında park halinde bulunan Fırat Ç. yönetimindeki 68 AFC 928 plakalı Honda'ya çarparak durdu.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücüler Yunus A. ve İbrahim K. ile araçlarda bulunan Ömer A. (42), Ahmet K. (27) ve Kübra G. (32) yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitler doğrultusunda kazanın nedenleri ve sorumluluk payları araştırılıyor.

AKSARAY’DA 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI VE PARK HALİNDEKİ DİĞER ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN 3...

AKSARAY’DA 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI VE PARK HALİNDEKİ DİĞER ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN 3 ARAÇLI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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