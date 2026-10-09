Aksaray'da kavşakta çarpışan araçlar park halindeki araca savruldu: 5 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Aksaray'ın Tacin Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, hastane istikametine seyreden İbrahim K. idaresindeki 01 BAN 859 plakalı otomobil kavşakta, Yunus A. yönetimindeki 68 AED 205 plakalı Audi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 BAN 859 plakalı otomobil savrularak yolun sağında park halinde bulunan Fırat Ç. yönetimindeki 68 AFC 928 plakalı Honda'ya çarparak durdu.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücüler Yunus A. ve İbrahim K. ile araçlarda bulunan Ömer A. (42), Ahmet K. (27) ve Kübra G. (32) yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitler doğrultusunda kazanın nedenleri ve sorumluluk payları araştırılıyor.

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