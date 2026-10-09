Edremit'te iki servis minibüsü çarpıştı, tekstil çalışanları hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve müdahale:

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Tekstilkent bölgesinde, tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçlardan çıkarma çalışmalarının ardından ambulanslarla hastanelere nakledildi.

soruşturma ve olay sonrası durum:

Kazayla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ön çalışmalarda kaza nedenine ilişkin tespitlere yönelik incelemeler sürdürüyor; yetkililer, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüleceğini bildirdi.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSLERİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 8 KİŞİ YARALANDI.