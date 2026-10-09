Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Eskil'de motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpıp ağır yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü A.G. (15), önüne aniden tali yola girmek için manevra yapan bir minibüse çarpmamak amacıyla yönünü değiştirdi. Sürücünün kaldırıma çıkması sonucu motosiklet, kaldırım üzerindeki park halindeki başka bir motosiklete çarparak savruldu ve sürücü ağır şekilde yaralandı.

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüsü:

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün minibüsten kaçınmak için ani manevra yaptığı, dengenin bozulmasıyla kaldırıma çıkarak park halindeki motosiklete çarptığı görülüyor. Kamera kayıtları olayın gelişimini anbean belgeleyerek soruşturma için önemli kanıt niteliği taşıyor.

yaralının durumu ve soruşturma:

Kazada ağır yaralanan A.G. önce Eskil Devlet Hastanesi'ne, buradan da ileri tetkik ve tedavi amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise kazaya neden olduğu belirtilen minibüs sürücüsünü tespit edip yakalamak üzere çalışma başlattı; olayla ilgili görgü ve kamera incelemeleri sürüyor.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ