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Manisa FK evinde çıkış arıyor: üç puan hedefi

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 10. haftasında 15 Ekim Perşembe saat 20.00'de Turka Esenler Erokspor'u ağırlayacak; takım taktik idmanlarla sahasında üç puanı hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa FK evinde çıkış arıyor: üç puan hedefi

maça hazırlıklar yoğun taktik çalışmayla sürdü:

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı Turka Esenler Erokspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik heyet yönetimindeki idman, takımın maç öncesi odaklandığı noktaları ön plana çıkardı.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp 5’e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Dar alan çalışmaları ve ardından uygulanan taktiksel oyunlar, teknik ekibin karşılaşma planını oyunculara aktarmadaki önceliğini gösterdi.

antrenman akışı ve son hazırlık:

Isınma ve top kapma etaplarının ardından yapılan dar alan çalışmaları, hücum ve savunma geçişlerinde hızlanma amacı taşıdı. İdman, taktiksel varyasyonların denenmesiyle sona erdi ve ekip, maç öncesi hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak.

puan durumu ve maçın önemi:

Bu müsabaka öncesi Manisa FK, ligde 9 puanla 14. sırada yer alıyor; rakip Turka Esenler Erokspor ise 8 puanla 16. sırada bulunuyor. Her iki takım için de alınacak üç puanın lig tablosundaki dengeleri değiştirme potansiyeli bulunuyor ve Manisa FK evinde çıkış yapmayı hedefliyor.

TRENDYOL 1. LİG’İN 10. HAFTASINDA TURKA ESENLER EROKSPOR’U KONUK EDECEK MANİSA FUTBOL KULÜBÜ...

TRENDYOL 1. LİG’İN 10. HAFTASINDA TURKA ESENLER EROKSPOR’U KONUK EDECEK MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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