Gölcük’te afetlere hazırlık ve risk tespiti paneli düzenlendi

Gölcük’te afet bilinci güçlendirildi

13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve GESOTİM iş birliğiyle Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda bir panel düzenlendi. Etkinlikte, afetlere hazırlık, risklerin önceden belirlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturmanın yolları ele alındı.

Panele konuşmacı olarak katılan akademisyenler Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya ve Doç. Dr. Serpil Gerdan konunun teknik ve eğitim boyutlarını paylaştı. Programa ayrıca Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, GESOTİM ve GÖLAK ekipleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

panelde öne çıkan konular:

Konuşmalarda risk tespiti ve önleyici tedbirlerin önemi ön plana çıktı. Afetlerin meydana gelmesinden önce yapılacak haritalama ve senaryo çalışmalarıyla zararların azaltılabileceği, buna paralel olarak eğitim ve farkındalık çalışmalarının toplumun hazırlık seviyesini yükselttiği vurgulandı. Akademisyenler, okullarda ve yerel topluluklarda uygulanabilir eğitim modelleri ve erken uyarı sistemlerinin etkinliğine dikkat çekti.

yerel yönetim ve toplum sorumluluğu:

Açılış konuşmasında Başkan Sezer, belediyenin afet bilincini artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğini belirtti. Panel sonunda Sezer, konuşmacılara ve etkinliğe katılan dinleyicilere teşekkür etti. Etkinlik, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum arasında iş birliğinin önemini bir kez daha göstermiş oldu.

GÖLCÜK'TE 13 EKİM AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE, AFETLERE HAZIRLIK, RİSKLERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI KONULARI ELE ALINDI.