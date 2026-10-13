Hatay'da gençlere gıda kaybını azaltma bilinci aşılandı

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Şehit Ahmet Benlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimi Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personelleri gerçekleştirdi. Oturumlarda gıda israfının azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılması konularında öğrencilere bilgi aktarıldı. Eğitimde gıdaların bilinçli tüketilmesinin önemi ile sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazandırılması üzerinde duruldu.

Amaç ve hedefler:

Çalışmanın temel hedefi, öğrencilerde gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık oluşturulması ve tüketim alışkanlıklarında kalıcı duyarlılık sağlanması olarak açıklandı. Eğitimle amaçlanan, kaynakların verimli kullanılmasını teşvik ederek günlük alışkanlıklarda değişim yaratmaktır.

HATAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ, ÖĞRENCİLERE GIDA KAYBI VE İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VERDİ.