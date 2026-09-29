Akseki kavşağında iki araç çarpıştı: 2'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaralandı

kaza detayları:

Antalya'nın Akseki ilçesinde bugün saat 19.50 sıralarında Akseki Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kavşağa çıkış yapmak isteyen, Norveç vatandaşı Helge Palmer Haug yönetimindeki 07 BPS 556 plakalı araç ile Manavgat istikametinden Seydişehir yönüne giden, sürücüsü Ahmet Kozan olan 07 LHR 42 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

yaralananlar ve müdahale:

Çarpışma sonucunda, 07 BPS 556 plakalı araç sürücüsü Helge Palmer Haug ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 68 yaşındaki Anne Margethe Wolden Haug ve diğer otomobilde yolcu olan Mehmet Kozan hafif şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi, Akseki Bölge Trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi.

süreç ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, diğer sürücü Ahmet Kozan'ın kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 2’Sİ NORVEÇ VATANDAŞI 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI.