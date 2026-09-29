Malatya'da eğlence merkezlerine yönelik kapsamlı denetim: 4 iş yeri mühürlendi

Denetimin kapsamı:

Malatya Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren eğlence merkezlerini inceledi. Denetimler sırasında toplam 7 iş yerinde arama yapıldı ve iş yerlerinin ruhsat, belge ve hizmet koşullarına uygunluğu değerlendirildi.

Bulunan malzemeler ve alıkonulan ürünler:

Aramalar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ve 25 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ekipler ayrıca çok sayıda alkollü içeceği, usule uygun işlemler yapılmak üzere geçici olarak muhafaza altına aldı.

Tespit edilen eksiklikler ve yürütülen işlemler:

Denetimlerde, bazı işletmelerde kapalı alanda tütün tüketimine müsaade edildiği, canlı müzik için gerekli izin veya belgenin bulunmadığı, alkollü içki sunumunun gerekli izinler olmaksızın yapıldığı belirlendi. Ayrıca bazı iş yerlerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile çalışanların SGK kayıtlarının olmadığı tespit edildi.

Tespit edilen ihlallerle ilgili olarak gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren 4 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak süreceğini ve mevzuata uymanın işletmeler için zorunlu olduğunu vurguladı.

MALATYA’DA EĞLENCE MERKEZLERİNE DENETİM