Aksu'da iki araçta 9 kilo esrar ele geçirildi; üç şüpheli gözaltında

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde iki araçta arama yapıldı.

Aramalarda 9 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili kayıtlara geçen miktar ve bulgu, ekiplerin yaptığı tespitler doğrultusunda kayıt altına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Uygulama, bölgedeki şüpheli hareketliliğin değerlendirilmesi üzerine planlandı ve Narkotik Şube ekipleri tarafından kontrollü şekilde gerçekleştirildi. İki araçta yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu maddelere rastlandı.

şüpheliler ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak A.D., İ.E. ve A.K. isimli şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli ve idari işlemler emniyet birimleri tarafından yürütülüyor.

ARAMADA 9 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.