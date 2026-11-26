Adliye mübaşirinin örnek davranışı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde adliyede mübaşir olarak görev yapan Ziya Öztürk (38), telefonuna gelen mobil bankacılık bildirimiyle hesabına 1 milyon 180 bin TL yatırıldığını görünce durumu araştırdı ve paranın kendisine ait olmadığını anlayarak derhal harekete geçti.

olayın gelişimi:

Öztürk, hesabına gelen yüklü paranın kendisinden kaynaklanmadığını fark edince önce bankayı bilgilendirdi. Kendi imkanlarıyla yaptığı araştırma sonucunda göndericiye ulaşan Öztürk, görüşmede transferin sehven yapıldığını öğrendi. Göndericinin, kayınpederine olan 5 bin TL borcunu ödemek isterken hatayla 1 milyon 180 bin TL gönderdiği ortaya çıktı. Öztürk, parayı yaklaşık 3 saat içinde sahibine eksiksiz şekilde iade etti.

mübaşirin açıklamaları:

15 yıldır adalet teşkilatında görev yaptığını söyleyen Öztürk, olay anını şöyle anlattı: "Telefonuma gelen bildirimle hesabıma 1 milyon 180 bin TL yatırıldığını görünce çok şaşırdım. Kimseden böyle bir alacağım olmadığı gibi bu kadar para da beklemiyordum." Öztürk, mesleğinin ve inancının gereği olarak "helal lokma ve kul hakkı her şeyden önce gelir" dediğini ve hemen bankayı arayarak durumu bildirdiğini söyledi.

Öztürk, yanlış ödemeyi yapan kişiyi ikna etme sürecinin zorlu olduğuna değinerek, hesabına yatırılan yüksek miktardan göndericinin de haberdar olmadığını aktardı. Parayı sahibine ulaştırdıktan sonra en büyük üzüntüsünün, bu davranışı bildirmesine rağmen göndericiden bir "sağ ol" bile alamamak olduğunu belirtti ve "İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ADLİYEDE MÜBAŞİR OLARAK GÖREV YAPAN ZİYA ÖZTÜRK, BANKA HESABINA YANLIŞLIKLA GÖNDERİLEN 1 MİLYON 180 BİN LİRAYI SAHİBİNE İADE ETTİ.