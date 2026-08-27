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Aktif oda modeliyle MTSO'da liyakat ve üyeye hizmet vurgusu

MTSO başkan adayı Veysi Duyan, liyakat esaslı, üretici ve ihracatçının yanında duran aktif bir oda yönetimi vaat ederek adım attı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Aktif oda modeliyle MTSO'da liyakat ve üyeye hizmet vurgusu

Veysi Duyan'dan adaylık ve yönetim anlayışı mesajı

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan, adaylığını sürdüğü süreçte Mardin iş dünyasının güçlü, yetkin ve sorumluluk almaktan çekinmeyen bir yönetime ihtiyaç duyduğunu belirtti. Daha önce katıldığı toplantılarda yaptığı konuşmaları anımsatan Duyan, oda yönetiminde kararların kişisel yakınlıklara göre değil, bilgi, tecrübe ve yetkinlik esasına göre verilmesi gerektiğini vurguladı.

Liyakat ve profesyonellik:

Duyan, yönetimde kayırmacılığa kapalı, adil ve profesyonel bir yaklaşım hedeflediklerini söyledi. "Görev ve sorumluluklar liyakat, tecrübe ve yetkinlik esas alınarak dağıtılacak" ifadesini kullanan Duyan, "Bir Duyan tek olacak" sözleriyle seçim sürecindeki iddiasını ortaya koydu. Aile bağları, akrabalık veya kişisel yakınlıklar üzerinden şekillenen bir yönetim anlayışına karşı olacaklarını belirtti.

Aktif oda modeli ve üyeye hizmet:

Duyan, MTSO'nun sadece belge işlemlerini yürüten bir kurum olmaması gerektiğini söyledi ve hedef olarak üreticinin, sanayicinin, esnafın ve ihracatçının yanında duran aktif bir oda modeli kurmayı anlattı. Üstlenecekleri sorumluluğun kolay olmadığını kabul eden Duyan, "Ben zoru severim" diyerek mücadeleden kaçmayacağını ve Mardin iş dünyasının sorunları karşısında sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, üyeye doğrudan hizmet eden, kurumsal kapasitesi yüksek ve liyakat odaklı kadrolarla çalışmayı önceliklendireceklerini belirten Duyan, böylece Oda'nın hem yerel ekonomiye katkısını artırmayı hem de üyeler nezdinde güven tesis etmeyi amaçladığını ifade etti.

MTSO BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN

MTSO BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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