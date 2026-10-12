Akü patlamasında ağır yanık geçiren şoför: masum eşyalar ölümcül olabilir

Olayın gelişimi:

İstanbul'da şoförlük yapan bir adam, iddiaya göre 15 Eylül sabahı şehir dışına çıktığı sırada aracın aküsünün patlamasıyla birlikte alevlerin arasında kaldı. Olayın hemen ardından çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılan hasta, daha sonra tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Hastanın yüzü, kolları ve gövdesini etkileyen yanıkların toplam alanının yüzde 25 olduğu tespit edildi.

Kazayı yaşayan sürücü yaşadığı anları, "Araç içerisinde akünün patlamasından dolayı bu hale geldim. 15 Eylül’de sabah saatlerinde oldu, kasisten geçtik, daha sonra araç alev almaya başladı. Araç içinde sprey boyalar vardı, onlar da bir anda püskürmeye başladı. Araçtan inmeye çalıştım. Bomba gibi patlamalar oldu, kendimi arabadan dışarı attım, zor kurtardım" sözleriyle anlattı.

Tedavi süreci ve müdahaleler:

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ve ekibi tarafından takip edilen hastaya şu ana kadar iki ameliyat yapıldığı, tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Prof. Dr. Turan, hastanın durumunu "yüzde 25 oranında 2 ve 3’üncü derece yanık alanlar" şeklinde özetledi ve iyileşme sürecinin multidisipliner yaklaşımla sürdüğünü vurguladı.

Uzman ekip, alev kaynaklı yanıklarda enfeksiyon kontrolü, doku koruma ve gerektiğinde cerrahi girişimlerin zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca ağır termal travma sonrası rehabilitasyon ve izleme süreçlerinin hastanın uzun vadeli fonksiyonel sonucunu etkilediği belirtildi.

İlk yardım ve vatandaşlara uyarılar:

Prof. Dr. Turan, ilk yardım açısından bölgedeki enerjinin azaltılması ve yanığın kontrol altına alınması için yanan bölgenin öncelikle 15-20 dakika çeşme suyuna tutulmasını önerdi. Ardından mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktardı.

Turan, bu tür olayların sıklıkla göz ardı edilen maddelerden kaynaklandığını hatırlatarak özellikle sıcak havalarda araç içinde açıkta bırakılan çakmaklar, sprey boyalar, deodorantlar ve benzeri basınçlı kapların tehlike oluşturabileceğini söyledi. "Masum gözüken şeyler bir anda bizi öldürebilecek, sakat bırakacak durumlara gelebiliyor," uyarısında bulunan Turan, düzenli araç bakımının ve yanıcı/ basınçlı malzemelerin uygun şekilde taşınmasının önemini vurguladı.

Hastanın tedavisi sonrası taburcu edildiği ve takibinin süreceği bildirildi. Uzmanlar, benzer kazaların önlenmesi için toplumu bilinçlendirme ve basit ilk yardım bilgilerini yaygınlaştırma çağrısı yapıyor.

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