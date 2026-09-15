Akyaka'da kaymakam Demirtaş ilk ders zilini çaldı ve öğrencilere başarı diledi

Akyaka'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı

Kars’ın Akyaka ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullarda ilk ders heyecanı yaşandı. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, açılış münasebetiyle Akyaka Merkez Şehit Bülent Aktaş İlkokulu ile Şehit Batuhan Şimşek İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve öğretmenlerle öğrencilerin arasında yer aldı.

ziyaret turu ve ilk ders anı:

Demirtaş sınıfları ziyaret edip öğrencilere yakın ilgi gösterdi, onlarla sohbet ederek yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileklerini iletti. İlk ders zilini çalan kaymakamın anonsuyla öğrenciler sınıflarına geçti ve ilçedeki okullarda yeni dönemin ilk dersleri başladı.

mesajlar ve beklentiler:

Kaymakam Demirtaş, eğitimin çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasında taşıdığı önemi vurguladı ve öğrencilere başarı diledi. Öğretmenlerin fedakârlıklarına dikkat çekerek onlara kolaylıklar temenni etti; velilere de destek çağrısında bulundu. Demirtaş, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılı ve verimli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

Akyaka’da okulların yeniden öğrencilerle buluşmasıyla birlikte eğitim-öğretim faaliyetleri başladı; öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeni dönemin ilk gününde okul heyecanını birlikte yaşadı.

AKYAKA’DA İLK DERS ZİLİ KAYMAKAM DEMİRTAŞ’TAN: YENİ EĞİTİM YILI BAŞLADI(KARS-İHA)