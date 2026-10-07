Akyaka'da tarıma dört yeni makineyle pratik destek

Proje kapsamı ve ilçeye kazandırılan makineler:

Akyaka Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçeye dört farklı tarım makinesi temin edildi. Sağlanan makineler, Saman Paketleme Makinesi, Taş Toplama Makinesi, Helezon Makinesi ve Frezeli Ara Çapa Makinesi olarak sıralanıyor.

Makine desteği, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin saha çalışmalarında karşılaştığı iş yükünü hafifletmeyi ve tarımsal faaliyetleri daha modern yöntemlerle yürütmeyi amaçlıyor.

Makinelerin kullanım alanları ve beklenen katkılar:

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçeye getirilen makineleri inceleyerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu'ndan makinelerin kullanım amaçları ve sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, makineleşmenin zaman tasarrufu ve iş gücü azaltma açısından üreticilere önemli avantajlar sunacağını vurguladı.

Saman Paketleme Makinesi ile balya ve depolama süreçlerinin kolaylaşması, Taş Toplama Makinesi ile tarlaların işlenmesinde karşılaşılan engellerin azaltılması, Helezon Makinesi ve Frezeli Ara Çapa Makinesi ile toprağın işlenmesi ve çapalama faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi hedefleniyor.

Hedef ve temenniler:

Proje ile tarımsal üretimin modernizasyonu ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor. Kaymakam Demirtaş, temin edilen makinelerin Akyaka'daki çiftçilere ve tarımsal üretime katkı sunmasını diledi ve makinelerin ilçeye hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Yetkililer, makinelerin etkin kullanımının sağlanması için üreticilere yönelik bilgilendirme ve teknik destek çalışmalarının da sürdürüleceğini belirtti.

AKYAKA’DA TARIMSAL ÜRETİME MAKİNE DESTEĞİ(KARS-İHA)