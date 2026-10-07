Vali Makas'tan millet ve emniyete başsağlığı: şehidimiz Ahmet Türkoğlu

Vali Makas taziye mesajı yayımladı

Düzce Valisi Mehmet Makas, Ankara'da görevi sırasında uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için taziye dileklerini paylaştı. Vali Makas, sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü ifade ederek başsağlığı mesajı yayımladı.

Saldırı ve tedavi süreci:

Vali Makas'ın mesajında, Türkoğlu'nun Ankara Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı, görevi sırasında uğradığı saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Başsağlığı ve milletin başı sağ olsun:

Vali Makas, yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti: "Ankara Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Ahmet Türkoğlu, görevi sırasında uğradığı menfur saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun".

Mesajda ayrıca şehidin ailesine, emniyet mensuplarına ve milletimize taziye iletilerek, kaybın derin üzüntü yarattığı vurgulandı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, ANKARA'DA GÖREVİ SIRASINDA UĞRADIĞI MENFUR SALDIRI SONUCU ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU İÇİN BİR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI.