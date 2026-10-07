Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden iklime entegre kampüs hamlesi: MİDUG ile COP31'e hazırlık

Çalıştayın kapsamı ve hedefleri:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gerçekleştirilen COP31 Çalıştayı, 5 Ekim 2026 tarihinde AKM D Salonu'nda düzenlendi. Etkinlik, Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından organize edilerek akademisyenler, öğrenciler, öğrenci toplulukları ve çeşitli kurum temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştay; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve iklim direnci ekseninde hem bilgi paylaşımına hem de uygulamaya dönük iş birliklerine zemin hazırladı.

MİDUG ile disiplinlerarası yapı oluşturma:

Etkinlik aynı zamanda üniversitenin COP31 sürecindeki çalışmalarını uzun vadeli hale getirmek amacıyla kurulan MİDUG - Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin başlangıcı olarak açıklandı. MİDUG; farklı disiplinlerde yürütülen araştırma ve uygulamaların ortak bir çatı altında toplanmasını, yeni iş birliklerinin geliştirilmesini ve bilimsel bilginin Muğla’nın iklim direncine katkı verecek somut uygulamalara dönüştürülmesini amaçlıyor.

Konular ve öğrenci katılımı:

Gün boyunca gerçekleşen sunumlarda geçmiş iklim verilerinden antik su yönetimine, kıyı ve sulak alan korumasından kampüs bostanlarına; sürdürülebilir turizm, gençlik çalışmaları, temiz enerji, sıfır atık ve geri dönüşüme kadar geniş bir konu yelpazesi ele alındı. Ayrıca akıllı kent teknolojileri ile sanat ve sürdürülebilirlik arasındaki kesişimler de tartışıldı. Çalıştay, öğrenci projelerine hem sözlü hem poster sunumlarıyla yer vererek genç araştırmacıların etkin rolünü öne çıkardı.

Bilimden topluma uzanan iş birlikleri:

Etkinlikte öğrenci toplulukları stant açarak yürüttükleri projeleri katılımcılarla paylaştı; Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin ve çeşitli kurum temsilcilerinin katılımı farklı yaş ve deneyim grupları arasında etkileşim sağladı. Çalıştayın son bölümünde düzenlenen "Proje Buluşmaları: Akademisyenler ve Öğrenciler Bir Arada" oturumu, öğrencilerin proje ekipleriyle doğrudan iletişim kurmasını ve COP31'e kadar sürdürülebilecek somut katkı alanlarının belirlenmesini sağladı.

Ortak değerlendirmede, disiplinlerarası iş birliği imkanları ve yeni proje fikirleri üzerinde duruldu; katılımcılar MİDUG'ün, COP31'i sadece bir hedef değil, devam eden bir uygulama ve ortaklık sürecinin başlangıcı olarak konumlandırma niyetini teyit etti. MSKÜ, bilimsel üretim, öğrenci katılımı ve toplumsal etkileşimi bir arada yürüterek Muğla’nın iklim direncine uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ'NDE (MSKÜ), COP31 ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN COP31 ÇALIŞTAYI, 5 EKİM 2026 TARİHİNDE AKM D SALONU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.