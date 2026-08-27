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Hentbol meşaleleri için eğitim ve spor ortaklığı

THF ile TED arasında 'Hentbol Meşaleleri' protokolü imzalandı; 2026-2027'den itibaren 14 9. sınıf sporcu TED Polatlı Koleji'nde yüzde 100 burslu ve yatılı eğitim görecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hentbol meşaleleri için eğitim ve spor ortaklığı

Hentbol meşaleleri projesi için iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında Hentbol Meşaleleri İş Birliği Protokolü, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda imzalandı. Protokol, genç hentbolcuların eğitim ve sportif gelişimlerini eşzamanlı şekilde desteklemeyi amaçlıyor.

programın kapsamı ve uygulama şekli:

Protokol kapsamında THF tarafından belirlenecek 9. sınıf düzeyindeki 14 sporcu öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren TED Polatlı Kolejinde yüzde 100 burslu ve yatılı olarak eğitime başlayacak. Öğrencilerin eğitim süreçleri, antrenman, kamp ve müsabaka takvimleriyle uyumlu şekilde yürütülecek; okul tarafından eğitim, eğitim malzemeleri, konaklama ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar karşılanacak.

gelecek yıllara yönelik büyüme ve hedefler:

Projenin ilerleyen dönemlerde sürdürülmesi ve kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Resmi metne göre, sonraki eğitim-öğretim yıllarında ihtiyaç doğrultusunda her yıl en az 3, en fazla 5 sporcu daha programa dâhil edilebilecek. THF Başkanı Mesut Çebi ise projeye ilişkin, 'Her sene ek kontenjan, 9. sınıf olmak şartıyla 5'er tane çocuk ekleyerek projemizi büyüteceğiz' ifadelerini kullandı.

Çebi, projenin amacını sadece sportif altyapı oluşturmakla sınırlamayarak, 'sporun yanı sıra eğitimin, akademik başarının ve sosyokültürel faaliyetlerin Türk gençliğinin gelişiminde hayati bir rol oynadığını' vurguladı. Seçim ve takip süreçlerinde şeffaflığa önem verileceğini belirten Çebi, başlıca standardın sportif başarıları ve durumları olacağını, bu yaklaşımla gelecekteki milli takımların önemli başarılar elde edeceğini düşündüklerini söyledi.

Proje; altyapının güçlendirilmesi, genç sporcuların uluslararası düzeyde rekabet edecek donanıma kavuşması ve eğitimle sporun dengeli yürüdüğü bir model oluşturulması hedefleriyle hayata geçirildi. Uygulamada şeffaflık, eşit fırsat ve eğitim-sportif program uyumu öncelikli ilkeler olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU (THF) İLE TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) ARASINDA HENTBOL MEŞALELERİ İŞ...

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU (THF) İLE TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) ARASINDA HENTBOL MEŞALELERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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