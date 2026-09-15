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Alaca festivali için genel merkeze çıkarma: başkan arslan'dan Bahçeli'ye davet

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, 16-19 Eylül'de yapılacak Alaca Festivali için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti kurmaylarını resmi olarak davet etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:25

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaca festivali için genel merkeze çıkarma: başkan arslan'dan Bahçeli'ye davet

Arslan'dan Bahçeli'ye resmi davet:

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Meclis Üyesi Halil Tonbul ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Alaca Festivali için resmi davetiyeyi sundu. Ziyarette Başkan Arslan, Alacalı hemşehrilerinin selam ve muhabbetlerini Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye iletti.

Ziyaret trafiği ve temaslar:

Heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerini de makamlarında ziyaret etti. Görüşmeler kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyarette ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Başkan arslan'ın değerlendirmesi:

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şerif Arslan, “Belediye Meclis Üyemiz Halil Tonbul ile birlikte Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ve kıymetli parti yöneticilerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. 16-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Alaca Festivalimizin davetiyesini kendilerine arz ettik. Saygıdeğer Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Milletvekillerimize bizlere gösterdikleri yakın ilgi, nazik kabulleri ve ilçemize verdikleri güçlü destekleri için şahsım ve tüm Alacalı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ziyaret, Alaca Belediyesi ile MHP yönetimi arasındaki kurumsal iletişimi güçlendirme ve festival hazırlıklarına destek sağlama amaçlarını öne çıkardı. 16-19 Eylül tarihlerinde yapılacak etkinlikler için partiden gelecek destek ve katılım beklentisi, görüşmelerin temel gündem maddeleri arasında yer aldı.

ALACA BELEDİYE BAŞKANI ŞERİF ARSLAN, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ VE PARTİ KURMAYLARINI 16-19...

ALACA BELEDİYE BAŞKANI ŞERİF ARSLAN, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ VE PARTİ KURMAYLARINI 16-19 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK ALACA FESTİVALİ'NE DAVET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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