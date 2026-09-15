Dolar 48,6335 +0,02%
Euro 56,1591 +0,03%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.767,90 -0,54%
EUR/USD 1,1543 -0,12%
Brent Petrol 107,64 +1,85%
--°

Kruvaziyer mürettebatından MSC DIVINA ile Marmaris'te örnek çevre temizliği

MSC DIVINA personeli, Marmaris Aktaş mevkiinde belediye ekipleriyle ortak temizlik yaparak çevre duyarlılığına örnek oldu ve halka farkındalık çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kruvaziyer mürettebatından MSC DIVINA ile Marmaris'te örnek çevre temizliği

Gemiden inip sahaya inen ekip

Marmaris'e demirleyen MSC DIVINA kruvaziyer gemisinin personeli, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Aktaş mevkiinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaya Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek vererek ortak bir çalışma yürüttü.

Çalışmanın kapsamı ve katılımcılar:

Dünyanın farklı noktalarından gelen ve gemide çalışan gençlerin yer aldığı ekip, Aktaş mevkiindeki alanda biriken atıkları topladı ve bölgenin temizlenmesine katkı sundu. Temizlik sırasında ekipler, sahada ihtiyaç duyulan araç ve ekipman desteğini belediye ekipleriyle birlikte kullandı.

Belediye desteği ve mesaj:

Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü de çalışmaya eşlik etti; gösterdikleri duyarlılık için MSC DIVINA personeline teşekkür etti. Ünlü, farklı ülkelerden gelen gençlerin ziyaret ettikleri kentlerde de çevrenin korunmasına katkı sağlamasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Gençler, yalnızca görev yaptıkları bölgelerde değil, uğradıkları limanlarda da doğanın korunmasına katkı sunmak istediklerini belirterek vatandaşlara çevreyi koruma konusunda farkındalık çağrısı yaptı. Belediye ekipleri ise çalışmalar sırasında lojistik ve ekipman desteği vererek etkinliğin etkin biçimde gerçekleşmesine yardımcı oldu.

MARMARİS&#039;E GELEN MSC DIVINA KRUVAZİYER GEMİSİNİN PERSONELİ, ÇEVRE DUYARLILIĞINA DİKKAT ÇEKMEK...

MARMARİS'E GELEN MSC DIVINA KRUVAZİYER GEMİSİNİN PERSONELİ, ÇEVRE DUYARLILIĞINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA AKTAŞ MEVKİSİNDE TEMİZLİK YAPTI. ÇALIŞMAYA MARMARİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eski öğrenciden başkana: Tahirağa ilkokulunda yeni eğitim heyecanı
images

Darende'de felç şüphesiyle izlenen 53 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'...
images

Sinop'ta Atatürk'ün 1928 ziyareti 98. yılda törenlerle anıldı
images

Van Gölü'nün kimliği kitapla tescillendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaza haberinde sağlık çalışanlarıyla gazeteciler arasında gerginlik

İznik Gölü'nde yaşamını yitiren matematik öğretmeni memleketinde uğurlandı

Osman Özköylü ile yeni dönem: Antalyaspor sezon sonuna kadar hedefe kilitlendi

Duyan'dan 'yeni adres, daha az masraf' mesajıyla oda hizmet bedelinde yüzde 50 indirim sözü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi