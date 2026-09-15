Kruvaziyer mürettebatından MSC DIVINA ile Marmaris'te örnek çevre temizliği

Gemiden inip sahaya inen ekip

Marmaris'e demirleyen MSC DIVINA kruvaziyer gemisinin personeli, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Aktaş mevkiinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaya Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek vererek ortak bir çalışma yürüttü.

Çalışmanın kapsamı ve katılımcılar:

Dünyanın farklı noktalarından gelen ve gemide çalışan gençlerin yer aldığı ekip, Aktaş mevkiindeki alanda biriken atıkları topladı ve bölgenin temizlenmesine katkı sundu. Temizlik sırasında ekipler, sahada ihtiyaç duyulan araç ve ekipman desteğini belediye ekipleriyle birlikte kullandı.

Belediye desteği ve mesaj:

Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü de çalışmaya eşlik etti; gösterdikleri duyarlılık için MSC DIVINA personeline teşekkür etti. Ünlü, farklı ülkelerden gelen gençlerin ziyaret ettikleri kentlerde de çevrenin korunmasına katkı sağlamasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Gençler, yalnızca görev yaptıkları bölgelerde değil, uğradıkları limanlarda da doğanın korunmasına katkı sunmak istediklerini belirterek vatandaşlara çevreyi koruma konusunda farkındalık çağrısı yaptı. Belediye ekipleri ise çalışmalar sırasında lojistik ve ekipman desteği vererek etkinliğin etkin biçimde gerçekleşmesine yardımcı oldu.

MARMARİS'E GELEN MSC DIVINA KRUVAZİYER GEMİSİNİN PERSONELİ, ÇEVRE DUYARLILIĞINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA AKTAŞ MEVKİSİNDE TEMİZLİK YAPTI. ÇALIŞMAYA MARMARİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ.