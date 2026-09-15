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Kırıkkaleli çocuklar Filistin için uçurdu: savaşlar bitsin çağrısı

Kırıkkale'de çocuklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü etkinliğinde Türk ve Filistin temalı uçurtmaları gökyüzüne bırakarak barış ve özgürlük mesajı verdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkaleli çocuklar Filistin için uçurdu: savaşlar bitsin çağrısı

kırıkkale'de çocuklardan Filistin'e uçurtma desteği:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İslami Değerler Külliyesi yanında düzenlenen "uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" etkinliğinde çocuklar Filistinli yaşıtları için duygularını gökyüzüne taşıdı. Programda öğrenciler önce Filistin temalı resimler boyadı, ardından Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları birlikte uçurdu.

vali sarıibrahim'in mesajı:

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, etkinliğin çocuklara özgürlük, hakkaniyet, vicdan ve adalet gibi değerleri aktarmaya yönelik olduğunu vurguladı. Sarıibrahim, "İlimizdeki çocuklarımızla beraber özgürlüğü, hakkaniyeti, vicdanı ve adaleti anlatan, çocuklarımıza bu duyguları veren bir etkinliğin içerisindeyiz. Hep beraber güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız uçurtmalarını uçurdular. Özgürlüğün kıymetini ve değerini gördüler. Gazze’deki, Filistin’deki evlatlarımıza, aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerindeki Müslüman kardeşlerimizin çocuklarına özgürlük, hayır ve iyi dilekler getirmesi temennisiyle çok teşekkür ediyorum" dedi.

çocukların ortak dileği:

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Elisa Duran, Filistinli çocuklara destek olmak için programa geldiğini söyleyerek, "Ben buraya Filistin’i desteklemek için geldim. En büyük isteğim ise Filistin’deki kardeşlerimizin de özgürlüklerine kavuşup onlarla beraber uçurtma uçurmak" dedi.

Berra Kılıç (11) ise duygularını, "Filistin’deki savaşlar bitsin. Çocuklar artık özgür olsunlar. Onlarla birlikte uçurtma uçuralım, oyunlar oynayalım. Bu uçurtmayı Filistin’deki bütün çocuklar adına uçuracağım. Filistin’de savaşlar bitsin ve bütün çocuklarla beraber uçurtma uçuralım" sözleriyle dile getirdi.

Bulem Duruyürek (11) de, "Her çocuğun uçurtma uçurmaya hakkı vardır. Bu uçurtmayı da Filistin’deki çocuklar için uçuracağım" ifadelerini kullandı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Ergeç ile çeşitli kurum müdürleri ve veliler katıldı. Etkinlik, çocukların dayanışma ve empati duygularını öne çıkaran ve "savaşlar bitsin" çağrısını somutlaştıran bir buluşma niteliği taşıdı.

KIRIKKALE&#039;DE ÇOCUKLAR, FİLİSTİNLİ YAŞITLARI İÇİN UÇURTMALARI GÖKYÜZÜNE BIRAKARAK, &quot;SAVAŞLAR...

KIRIKKALE'DE ÇOCUKLAR, FİLİSTİNLİ YAŞITLARI İÇİN UÇURTMALARI GÖKYÜZÜNE BIRAKARAK, "SAVAŞLAR BİTSİN, ÇOCUKLAR ARTIK ÖZGÜR OLSUNLAR" MESAJI VERDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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