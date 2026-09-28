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Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki hasta vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası G.A., jandarma, AFAD ve vatandaşların çalışmasıyla yol kenarında sağ olarak bulundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki hasta vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı

Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki hasta vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı

Çorum’un Alaca ilçesi Dutluca köyünde yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası G.A.'dan öğle saatlerinde haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine başlayan arama kurtarma çalışmaları sonucunda yaşlı kadın yol kenarında sağ olarak bulundu ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

arama çalışmalarında kullanılan yöntemler:

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komando timi, iz takip köpek unsuru ve AFAD ekiplerinin de yer aldığı toplam 36 kişilik arama kurtarma personeli görevlendirildi. Arama sahasında 4 adet dron ile termal kamera destekli tarama yapıldı ve ekiplerin çalışmalarına köylüler de destek verdi.

bulunduğu an ve ilk müdahale:

Çalışmalar sürerken, saat 20.00 sıralarında Boğaziçi köyü muhtarı ekipleri arayıp yaşlı kadının köyde olduğunu bildirdi. Yol kenarında bulunan G.A.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

vatandaşın ifadeleri:

Yaşlı kadını tesadüfen gördüğünü anlatan Emre Coşkun, "İşten sonra evdeyken kayıp ilanını duydum. Ondan sonra rutin gezmemizi yaparken tesadüfen yol kenarında teyzemizi gördüm. Daha sonra arabamızda olan sandalyeyi verip montu üstüne örttük. Arabamızı yol kenarına çekip muhtarımızı haberdar ettik. Muhtarımızla beraber daha sonra yetkililere haber ettik. Jandarma, sağlık, itfaiye ve diğer ekiplerimiz geldiler gerekli müdahaleleri yaptılar. Sonra teyzemizi alıp hastaneye yetiştirdiler" dedi.

Çorum&#039;da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

Çorum'da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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