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Alacakaya’da huzur için kapsamlı şok denetim

Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği, Başkomiser Deniz Doğan koordinasyonunda; mahallelerde eş zamanlı kontroller, kimlik ve araç denetimleriyle huzur sağlıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alacakaya’da huzur için kapsamlı şok denetim

Denetimlerin kapsamı ve hedefi:

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği koordinasyonunda yürütülen şok denetimler, ilçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çalışmayı yöneten Başkomiser Deniz Doğan liderliğindeki ekipler, sahadaki devriye sayısını artırarak kamu güvenliği görünürlüğünü yükseltti.

Şüpheli kontroller ve araç denetimleri:

Ekipler durdurulan şüpheli şahısların kimlik kontrollerini yaparken, denetime tabi tutulan araçlarda hem asayiş hem de trafik yönünden incelemeler gerçekleştirildi. Uygulamada, olası suç unsurlarının tespiti ve trafik güvenliğinin sağlanması öncelikli hedef olarak belirlendi.

Sürekllik ve vatandaş güvenliği:

Yetkililer, denetimlerin yalnızca anlık bir uygulama olmadığını vurgulayarak, gece gündüz kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Artan görünürlük ve düzenli devriyelerin, ilçede huzur ve can ile mal güvenliğinin devamlılığını sağlamada etkili olması amaçlanıyor.

ELAZIĞ’IN ALACAKAYA İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ, HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK...

ELAZIĞ’IN ALACAKAYA İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ, HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK İLE SUÇLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ŞOK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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