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Çay ocağından dışlanma iddiası sonrası çalışan: kapımız herkese açık

Eskişehir Odunpazarı'nda camları kırılan çay ocağı çalışanı Ali Yaşar Sönmez, dışlama iddialarını reddetti; işletmenin herkese açık olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çay ocağından dışlanma iddiası sonrası çalışan: kapımız herkese açık

Çay ocağından dışlanma iddiası sonrası çalışan açıklama yaptı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta bulunan bir çay ocağının camlarının kırılmasıyla sonuçlanan olayın ardından işletme çalışanı Ali Yaşar Sönmez iddiaları yalanladı. Olayın, işletmeden dışlandığı gerekçesiyle camları kırdığı öne sürülen S.G. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiş, şüphelinin alkollü olduğu ve polis tarafından işlem yapıldığı kaydedilmişti.

Olayın gelişimi:

İşletme yetkililerinin aktardığına göre olay, önceki gün gerçekleşti. Camı kıran şahsın oturduğu yerde başka bir müşterinin bulunduğu, bu nedenle kısa süreliğine kalktığı ve çalışanların sadece başka bir yere oturmasını rica ettiği ifade edildi. Olayın ardından camlar yeniden takıldı.

İşletme çalışanının açıklaması:

Ali Yaşar Sönmez, çıkan haberler ve iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu tür bir dışlama uygulamasının söz konusu olmadığını söyledi. Sönmez, "Herkese kapımız açıktır. Bu zamana kadar hiçbir müşterimiz 'Ben buradan dışlandım' demedi" ifadelerini kullandı ve durumun tamamen bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

Sönmez ayrıca, olay sırasında şahsın kendisine yönelttiği iddia edilen tehditleri de kaygı verici bulduklarını vurguladı: "Boyun kesmek gibi tehditler hiç hoş değil, inşallah polisimiz bu olayın peşini bırakmaz."

Yetkili müdahalesi:

Olay sonrası polisin devreye girdiği ve şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. İşletme, müşterilerine hizmet vermeye devam ederken çalışanlar yaşananların tekrarlanmaması için hem güvenlik hem de iletişim yönünden dikkatli olduklarını ifade etti.

İşletme temsilcileri, mahalle sakinleri ve müşterilerle kurulan ilişkilerin sürdürülebilir olması için iddiaların aydınlanmasını ve benzer olayların önüne geçilmesini beklediklerini belirtti.

ESKİŞEHİR’DE BİR ÇAY OCAĞININ CAMLARINI ORADAN DIŞLANDIĞI İÇİN KIRAN ŞAHIS HAKKINDA KONUŞAN...

ESKİŞEHİR’DE BİR ÇAY OCAĞININ CAMLARINI ORADAN DIŞLANDIĞI İÇİN KIRAN ŞAHIS HAKKINDA KONUŞAN İŞLETME ÇALIŞANI ALİ YAŞAR SÖNMEZ, "HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR. BU ZAMANA KADAR HİÇBİR MÜŞTERİMİZ BEN BURADAN ‘DIŞLANDIM’ DEMEDİ" İFADELERİNİ KULLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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