Silivri açıklarında çarpışma: biriyle irtibat kurulamayan 10 personel için arama sürüyor

kaza ve konum:

Saat 03.00 sıralarında, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinda iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Kaza sırasında Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan ALSU isimli gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyir halinde bulunan TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi karşılaştı.

müdahale ve ilk değerlendirme:

İhbar üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar tespit edilmedi.

Ancak TUĞBERK İMAMOĞLUnda bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı bildirildi. Yetkililer, bölgedeki birimlerce arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.

Bölgede görev alan ekipler, öncelikli olarak mürettebatın tespiti ve güvenli bölgelere ulaştırılmasını hedefleyerek arama faaliyetlerine devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve durum değerlendirmesi sürmektedir.

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı, ekiplerin çalışmaları sürüyor