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Hisarcık-Emet yolunda kavşakta çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Hisarcık'ta Çevreyolu Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; sürücü Ö.K. ve yolcu E.K. yaralandı, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hisarcık-Emet yolunda kavşakta çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Hisarcık-Emet karayolunun 3’üncü kilometresindeki Çevreyolu Kavşağında iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 43 ADA 162 plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 43 AAH 004 plakalı otomobil birbirine çarptı. Çarpışmanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada, 43 AAH 004 plakalı aracın sürücüsü Ö.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin bulgular değerlendiriliyor ve trafik akışının etkilenmesi durumuna göre yetkililerce gerekli yönlendirmeler yapıldı.

HİSARCIK’TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

HİSARCIK’TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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