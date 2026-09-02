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Palamut bolluğu Karadeniz kıyılarında umut verdi

1 Eylül av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'de palamut bolluğu başladı; tekneler iri palamutlarla döndü, tezgah fiyatları 150-200 TL arasında.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:40

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Palamut bolluğu Karadeniz kıyılarında umut verdi

Denizlerden gelen ilk işaretler:

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Karadeniz kıyılarında ağlar yeniden denize açıldı. Yeni sezonun ilk günlerinde limanlara dönen tekneler, 'kaşarlı palamut' diye anılan iri ve etli palamutlarla dolu gelirken, balıkçılar sezonun verimli geçeceğine dair umutlu.

İlk geceden itibaren ağların dolu çıkması, palamut sürülerinin kıyılara yakın seyrettiğine işaret ediyor. Bu gelişme, hem av miktarının artacağı hem de tezgahlara taze ve büyük boy balıkların ulaşacağı beklentisini güçlendiriyor.

Pazar ve fiyat hareketleri:

Trabzon'da balık halleri ve semt pazarlarında hareketlilik yükseldi. Tezgahlarda boyutlarına göre palamutlar 150 - 200 TL arasında alıcı buluyor. Sezon henüz başlarken fiyatların makul seviyelerde açıldığı belirtiliyor; esnaf, avlanan miktar arttıkça fiyatların daha ulaşılabilir hale geleceğini tahmin ediyor.

Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı ve palamut sürülerinin hareketlerinin bu yıl lehte ilerlediğini vurguluyor. Sahadan gelen ilk veriler, sofralarda palamutun daha sık yer alabileceğini gösteriyor; vatandaşlar tazelik ve doygunluk nedeniyle sezonun ilk palamutlarına yoğun ilgi gösteriyor.

'Bu yıl palamut yılı olacak' diyenler, avın sürdürülebilir biçimde yönetilmesinin ve balığın tezgaha düzenli akmasının hem esnafı hem de tüketiciyi memnun edeceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde arzın artmasıyla fiyatlar ve pazar dengesi takip edilmeye devam edecek.

YENİ SEZONUN İLK GÜNLERİNDE DENİZLERDEN GELEN PALAMUT BOLLUĞU, HEM KIYIYA DÖNEN BALIKÇILARIN HEM...

YENİ SEZONUN İLK GÜNLERİNDE DENİZLERDEN GELEN PALAMUT BOLLUĞU, HEM KIYIYA DÖNEN BALIKÇILARIN HEM DE TEZGAH BAŞINDA TAZE BALIK BEKLEYEN VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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