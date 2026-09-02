Sağlık müdürü Yılmaz'dan rektör Sözbir'e kutlama ziyareti

ziyaretin amacı:

Dr. Yasin Yılmaz, Düzce İl Sağlık Müdürü, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret ederek tebrik etti.

iletilen dilekler ve teşekkürler:

Görüşmede Dr. Yasin Yılmaz Prof. Dr. Nedim Sözbir'in yeniden rektörlük görevine atanmasını kutlayıp yeni görev döneminde başarı dileklerini iletti.

Prof. Dr. Nedim Sözbir ise nazik tebrik ve iyi dilekleri için teşekkür ederek sağlık alanında yürütülen çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.

Görüşme, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sonlandı.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. NEDİM SÖZBİR’İ MAKAMINDA TEBRİK ETTİ.