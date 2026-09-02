Dolar 48,2119 -0,12%
Euro 55,9641 +0,04%
Bist 13.971,94 -1,81%
Altın Gram 6.783,94 -0,45%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 94,75 +0,11%
--°

Sağlık müdürü Yılmaz'dan rektör Sözbir'e kutlama ziyareti

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında tebrik ederek görevinde başarı dileklerini iletti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sağlık müdürü Yılmaz'dan rektör Sözbir'e kutlama ziyareti

ziyaretin amacı:

Dr. Yasin Yılmaz, Düzce İl Sağlık Müdürü, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret ederek tebrik etti.

iletilen dilekler ve teşekkürler:

Görüşmede Dr. Yasin Yılmaz Prof. Dr. Nedim Sözbir'in yeniden rektörlük görevine atanmasını kutlayıp yeni görev döneminde başarı dileklerini iletti.

Prof. Dr. Nedim Sözbir ise nazik tebrik ve iyi dilekleri için teşekkür ederek sağlık alanında yürütülen çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.

Görüşme, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sonlandı.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN ATANAN PROF. DR....

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. NEDİM SÖZBİR’İ MAKAMINDA TEBRİK ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de gözyaşlarıyla uğurlandı: uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verildi
images

Şırnak'ta Jirki aşiretinin iki günlük düğününde birlik ve birlik mesajları
images

Samsun’da UMKE saha tatbikatı
images

Hamsu köprüsünde eksik güvenlik telleri yayaları riske atıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir

Ulu Cami'nin eğri minaresinde bulunan yeşil çanakların kullanım amacı belirlendi

Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı