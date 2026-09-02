Çavuşlu'da süt soğutma tankları üreticinin maliyetini düşürdü

Kocaeli'de soğuk zincir altyapısı güçlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik destek projeleri kapsamında Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ndeki üreticilerin soğuk zincir altyapısı güçlendirildi. Çavuşlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesindeki yüksek kapasiteli işletmelere, yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 14 adet süt soğutma tankı yerleştirildi. Kurulan sistemlerle, üretim noktasında soğutma sağlanarak sütün kalite kaybı ve sağlık riski azaltıldı.

yerinde soğutmanın etkileri:

Kooperatif bünyesinde günde iki kez sağılan yaklaşık 6,5 ton süt, artık üretildiği yerde soğutulmaya başlandı. Sütün kaynağında soğuk zincire alınması; bakteriyel üremeyi, kalite düşüşünü ve ambalaj/taşıma kaynaklı kayıpları engelledi. Ayrıca toplama araçlarının işletmelere günde iki kez gitme zorunluluğu ortadan kalktığı için taşıma ve işçilik maliyetlerinde kayda değer tasarruf sağlandı.

üreticilerin gözlemleri ve ekonomik kazanımlar:

Çavuşlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İdris Kara, soğuk zincirin süt kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kara, "Yerinde soğutma sayesinde günde iki kez süt toplamak zorunda kalmıyoruz. Sıcakta bekleyen sütte bakteri oluşumu artarken soğuk ortamda muhafaza edildiğinde kaliteli süt elde ediliyor. 14 adet soğutma tankını yüzde 50 hibeli olarak aldık. Toplama maliyetini düşürüp kaliteyi artırdık" ifadelerini kullandı.

Sistem ayrıca üreticilerin günlük planlamasını da kolaylaştırdı. Kara, zaman kısıtlamasının ortadan kalkmasıyla üreticilerin sosyal yaşamlarını ve diğer işlerini daha rahat organize edebildiğini belirtti. Süt üreticisi Gülfide Özcan ise sağım saatlerinin ve sütün anında teslim edilme zorunluluğunun günlük işleyişi zorlaştırdığını, soğutma tankları sayesinde hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de sütün ziyan olmasını engellediklerini ifade etti.

Yerinde soğutma yatırımları, hem süt kalitesini koruyup tüketici güvenliğini artırıyor hem de lojistik ve iş gücü maliyetlerini azaltarak üreticinin gelirine olumlu yansıyor. Çavuşlu örneği, bölgesel desteklerle sağlanan altyapı yatırımlarının doğrudan üretici yararına dönüştüğüne dair somut bir model sunuyor.

KOCAELİ'DE HAYVANCILIĞI DESTEKLEME PROJELERİ KAPSAMINDA ÇAVUŞLU MAHALLESİ'NDEKİ İŞLETMELERE SÜT SOĞUTMA TANKLARI YERLEŞTİRİLDİ.