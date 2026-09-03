Alanya Mahmutlar'da altyapıdan çay bahçesine: asfalt çalışmaları erken tamamlandı

Mahmutlar Atatürk Caddesi'nde asfalt serimi sona yaklaştı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özçelik, altyapı işleri tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

çalışmanın kapsamı:

Yetkililer, projenin bu aşamasında zeminin parke taşından alınarak asfalt için hazırlandığını ve son kat asfaltın döküldüğünü açıkladı. Çalışmalar kapsamında toplam 9 kilometre yol yapıldığı ve 19 bin 400 ton asfalt serildiği kaydedildi. Ekiplerin yoğun mesaisi sırasında, Kestel başlangıcında bir seferde bin 300 ton asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Başkan Özçelik, projenin planlanan takvimden daha erken tamamlandığını vurgulayıp, daha önce verilen 10 Eylül tarihinin öncesinde işi noktalandırdıklarını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

çay bahçesi projesi ve hedef tarih:

İnceleme sırasında Özçelik, Mahmutlar'da yapımı süren çay bahçesi projesinin de sona yaklaştığını söyledi. Bilgisayar sistemleri ve altyapı işleri tamamlandıktan sonra projenin hizmete alınacağını belirten Özçelik, hedef tarih olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı işaret etti ve orada birlikte çay içeceklerini dile getirdi.

Başkanın incelemelerine, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Hasan Can Kamburoğlu ve Haydar Uyar, Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ile Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Top ve Asrın Ateşoğlu eşlik etti. Yetkililer, tamamlanan çalışmaların mahalle ulaşımını rahatlatması ve altyapı sorunlarını azaltması bekleniyor.

ALANYA’NIN MAHMUTLAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ.