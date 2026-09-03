Kırsal mahallelerde konforlu erişim için yol seferberliği

Belediye ekipleri kırsal yollarda düzenlemeyi artırdı

Tarsus Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım koşullarını iyileştirmek amacıyla sürdürülen yol bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öncelik, yöre halkının günlük erişimini kolaylaştıracak zemin düzenlemeleri ve malzemeli onarımlar olarak belirlendi.

kaklıktaşı'ndaki düzenleme çalışmaları:

Kaklıktaşı Mahallesi'nde toplam 2 bin 100 metrelik alanda yürütülen çalışmalarda, ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik adımlar atıldı. Ekipler, 22 kamyon bypass malzeme kullanarak 600 metrelik bir yol bölümünde malzemeli bakım yaptı ve taşıma koşullarını iyileştirdi.

Aynı mahallede ayrıca zemin düzeltmesi için bin 500 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi; bu müdahaleler, yağış sonrası kullanımın kolaylaşmasını ve araç trafiğinin düzenli akmasını hedefliyor.

çamalan'da malzemeli bakım ve tesviye:

Çamalan Mahallesi'nde de ekipler, ulaşım akslarını onarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 6 kamyon bypass malzeme ile 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı yapıldı, ayrıca 900 metrelik alanda reglaj ve tesviye uygulandı.

Belediye yetkilileri, yapılan müdahalelerin kırsal mahallelerdeki erişimi kolaylaştıracağını ve bakım programlarının ihtiyaçlara göre planlı şekilde devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda ekiplerin önümüzdeki dönemde de programlı olarak sahada olacağı vurgulandı.

TARSUS BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA YOL BAKIM, REGLAJ VE TESVİYE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.