Tarımın suyu genişliyor: Yalnızdam'da sulama alanı iki katına çıkıyor

Proje kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Yalnızdam Mahallesi'nin tarımsal sulama altyapısını genişletmek amacıyla yeni bir çalışma yürüttü. Yalnızdam Sulama Kooperatifi ile koordineli şekilde yapılan uygulamada mevcut prizmatik havuza bağlanacak biçimde 4 bin metrelik ilave boru hattı döşendi. Bu müdahaleyle sulama sahasının kapasitesi 1 binden 2 bin dekara çıkarılacak ve daha geniş bir alanda düzenli sulama sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda kırsal kalkınmayı desteklemeye ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmeye devam ediyor. Projede kullanılan ekipman, boru desteği ve sağlanan teknik/enerji destekleri kent yönetiminin kırsal altyapıya verdiği önemi yansıtıyor.

Hedeflenen faydalar:

Projeyle birlikte amaçlanan başlıca kazanımlar arasında su kaynaklarının daha etkin ve kontrollü kullanımı, sulama verimliliğinin artması ve üreticilerin uzun vadeli üretim planlarını güvenle yapabilmesi yer alıyor. İlave hat sayesinde sulama sahasının genişletilmesi, bölgede ürün çeşitliliği ve verim üzerinde olumlu etki yaratması beklenen uygulamalardan biri olarak gösteriliyor.

Sulama kooperatiflerine sağlanan desteğin devam etmesi, enerji ve teknik yardımların sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmesi açısından önem taşıyor. Bu yaklaşım, yerel üreticilerin maliyetlerini düşürürken su kullanımında tasarruf ve kontrol imkanı da sunuyor.

Saha çalışması ve açıklamalar:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Sertaç Gökhan, Yalnızdam Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek projenin Büyükşehir imkânlarıyla genişletildiğini belirtti. Gökhan, mevcut prizmatik havuza ilave kaynak eklenmesi ve tesise yapılan yatırımlarla kapasitenin 2 bin dekara çıkarılacağını, 4 bin metre boru hattının bölgeye daha modern ve verimli sulama imkânı kazandıracağını vurguladı.

Gökhan ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in talimatları doğrultusunda üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Bu tür yatırımların, hem kırsal kalkınmaya katkı sağladığı hem de su kaynaklarının daha planlı kullanılmasına imkan verdiği belirtildi.

Sonuç olarak Yalnızdam'daki ek hat ve altyapı çalışması, bölgedeki tarımsal sulama kapasitesini artırarak üreticilere daha güvenli ve kontrollü bir sulama ortamı sunmayı hedefliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELMALI YALNIZDAM MAHALLESİ’NİN TARIMSAL SULAMA ALTYAPISINI GENİŞLETİYOR. YALNIZDAM SULAMA KOOPERATİFİ İŞBİRLİĞİ İLE MEVCUT SULAMA HAVUZU TESİSİNE EKLENECEK 4 BİN METRELİK İLAVE HAT İLE 2 BİN DEKAR ARAZİ SULANABİLECEK. YAPILAN BU İLAVE İLE SULAMA SAHASININ GENİŞLETİLMESİ VE BU ALANLARDA DAHA VERİMLİ SULAMA YAPILMASI HEDEFLENİYOR.