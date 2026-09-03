Dolar 48,3096 +0,03%
Euro 56,2311 +0,17%
Bist 13.909,83 -1,00%
Altın Gram 6.949,12 +1,35%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 96,89 +1,32%
--°

Tarımın suyu genişliyor: Yalnızdam'da sulama alanı iki katına çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yalnızdam Sulama Kooperatifi işbirliğiyle 4 bin metrelik ek hatla sulama alanını 1 binden 2 bin dekara çıkarıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tarımın suyu genişliyor: Yalnızdam'da sulama alanı iki katına çıkıyor

Proje kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Yalnızdam Mahallesi'nin tarımsal sulama altyapısını genişletmek amacıyla yeni bir çalışma yürüttü. Yalnızdam Sulama Kooperatifi ile koordineli şekilde yapılan uygulamada mevcut prizmatik havuza bağlanacak biçimde 4 bin metrelik ilave boru hattı döşendi. Bu müdahaleyle sulama sahasının kapasitesi 1 binden 2 bin dekara çıkarılacak ve daha geniş bir alanda düzenli sulama sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda kırsal kalkınmayı desteklemeye ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmeye devam ediyor. Projede kullanılan ekipman, boru desteği ve sağlanan teknik/enerji destekleri kent yönetiminin kırsal altyapıya verdiği önemi yansıtıyor.

Hedeflenen faydalar:

Projeyle birlikte amaçlanan başlıca kazanımlar arasında su kaynaklarının daha etkin ve kontrollü kullanımı, sulama verimliliğinin artması ve üreticilerin uzun vadeli üretim planlarını güvenle yapabilmesi yer alıyor. İlave hat sayesinde sulama sahasının genişletilmesi, bölgede ürün çeşitliliği ve verim üzerinde olumlu etki yaratması beklenen uygulamalardan biri olarak gösteriliyor.

Sulama kooperatiflerine sağlanan desteğin devam etmesi, enerji ve teknik yardımların sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmesi açısından önem taşıyor. Bu yaklaşım, yerel üreticilerin maliyetlerini düşürürken su kullanımında tasarruf ve kontrol imkanı da sunuyor.

Saha çalışması ve açıklamalar:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Sertaç Gökhan, Yalnızdam Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek projenin Büyükşehir imkânlarıyla genişletildiğini belirtti. Gökhan, mevcut prizmatik havuza ilave kaynak eklenmesi ve tesise yapılan yatırımlarla kapasitenin 2 bin dekara çıkarılacağını, 4 bin metre boru hattının bölgeye daha modern ve verimli sulama imkânı kazandıracağını vurguladı.

Gökhan ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in talimatları doğrultusunda üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Bu tür yatırımların, hem kırsal kalkınmaya katkı sağladığı hem de su kaynaklarının daha planlı kullanılmasına imkan verdiği belirtildi.

Sonuç olarak Yalnızdam'daki ek hat ve altyapı çalışması, bölgedeki tarımsal sulama kapasitesini artırarak üreticilere daha güvenli ve kontrollü bir sulama ortamı sunmayı hedefliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELMALI YALNIZDAM MAHALLESİ’NİN TARIMSAL SULAMA ALTYAPISINI...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELMALI YALNIZDAM MAHALLESİ’NİN TARIMSAL SULAMA ALTYAPISINI GENİŞLETİYOR. YALNIZDAM SULAMA KOOPERATİFİ İŞBİRLİĞİ İLE MEVCUT SULAMA HAVUZU TESİSİNE EKLENECEK 4 BİN METRELİK İLAVE HAT İLE 2 BİN DEKAR ARAZİ SULANABİLECEK. YAPILAN BU İLAVE İLE SULAMA SAHASININ GENİŞLETİLMESİ VE BU ALANLARDA DAHA VERİMLİ SULAMA YAPILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bulak kanyonunda yaban domuzlarının kavgası cep telefonuna yansıdı
images

marmara açıklarında sahanda yumurta görünümlü denizanası görüntülendi
images

Üç okulun bahçesine yeşil dönüşüm ve sosyal alan kazandırıldı
images

Alaca’da yollar yeniden şekilleniyor: sıcak asfaltla ulaşım konforu yükseliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Edin Dzeko milli takıma veda tarihini duyurdu

Edirne'de sanayi sitesi'ndeki oto lpg tamirhanesinde patlama: 2 yaralı

Sarıgeçili 8. olağan dönemde ortak akıl ve dayanışmayla yeniden başkanlığa talip

Bulak kanyonunda yaban domuzlarının kavgası cep telefonuna yansıdı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı