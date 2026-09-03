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Kocasinan'ın örnek fidanlığı Kayseri'nin yeşiline dört mevsim canlılık katıyor

Kocasinan Belediyesi'nin 50 bin metrekarelik fidanlığında 525 binden fazla bitki üretiliyor; 10 bin m²'lik harç tesisi günlük bin m³ toprak dönüştürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocasinan'ın örnek fidanlığı Kayseri'nin yeşiline dört mevsim canlılık katıyor

Kayseri'nin yeşil dokusuna yapılan yatırım:

Kocasinan Belediyesi, Oruçreis ve Gömeç üretim merkezlerinde yürüttüğü çalışmalarla şehrin yeşil kimliğini güçlendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıklarda 525 binden fazla bitkinin üretimi sürüyor; tesisler toplam 50 bin metrekarelik alana yayılmış durumda. Bu kapsamlı üretim, Kayseri parklarının dört mevsim canlı kalmasını sağlarken kentin estetik görünümüne de doğrudan katkı veriyor.

Üretim çeşitliliği ve kapasite:

Fidanlıklarda ağaç ve çalı türlerinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkiler ile iç mekan süs bitkileri de yetiştiriliyor. Bu çeşitlilik, hem peyzaj uygulamalarında hem de yerel ekonomide çok yönlü kullanım imkânı sunuyor. Belediye yetkilileri, üretimin planlı ve mevsime uygun yapıldığını, böylece şehir genelindeki çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmalarının yıl boyunca sürdürülebilir biçimde devam ettiğini belirtiyor.

sürdürülebilirlik ve çevre odaklı uygulamalar:

Kocasinan'daki çalışmalarda çevre dostu uygulamalar ön plana çıkarılıyor. 10 bin metrekarelik Bitkisel Harç Üretim Tesisi ile hafriyat toprakları geri dönüştürülerek peyzaj alanları için verimli toprak üretiliyor; tesisin günlük üretim kapasitesi bin metreküp seviyesinde. Bu yaklaşım, kaynakların etkin kullanımını sağlarken atık yönetimi açısından da önemli bir adım oluşturuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin hedeflerini özetleyerek 'Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında pamuktan tıbbi ve aromatik bitkilere kadar birçok türü yetiştirerek hem şehrimizin estetik güzelliğini artırıyor hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz' ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca yerel halk için daha yaşanabilir bir çevre sunmayı ve genç nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kurumsal altyapı ve yenileme çalışmalarıyla modern üretim tesisine dönüşen fidanlıklar, hem belediyenin peyzaj projelerine kaynak sağlıyor hem de şehir genelinde uygulanan bitkilendirme programlarının maliyet etkin biçimde yürütülmesine imkân tanıyor. Kocasinan Belediyesi, bu çalışmalarıyla Kayseri'nin yeşil alan kapasitesini artırmayı ve estetik görünümü güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI FİDANLIĞINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÜRETİMLE KAYSERİ’NİN YEŞİL...

KOCASİNAN BELEDİYESİ, TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI FİDANLIĞINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÜRETİMLE KAYSERİ’NİN YEŞİL KİMLİĞİNE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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