Okula hazırlık kolaylaştı: İzmir Büyükşehir 20 bin haneye kırtasiye desteği sundu

kapsam ve miktar:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğini bu yıl da uygulamaya koydu. Sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan desteğin toplam tutarı 100 milyon TL olarak açıklandı.

Destek programı kapsamında 20 bin hane hedeflendi ve hane başına net 5 bin TL tutarında kırtasiye yardımı yapıldı. Uygulamayı yürüten birim olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü görev aldı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde sağlanan toplam kırtasiye desteği ise 182 milyon 896 bin TL seviyesine ulaştı.

ödeme ve başvuru süreci:

Yardımlardan yararlanacak haneler, Sosyal Yardım Takip Sistemi üzerinden yapılan sosyal inceleme sonuçlarına göre belirlendi. Sistemde "nakdi yardım" ve "emekli desteği" kararları olumlu olan ve ilkokul ya da ortaokulda öğrenim gören öğrencisi bulunan haneler destek almaya hak kazandı.

Ödemeler, Vakıfbank aracılığıyla hak sahiplerinin isimlerine havale edilerek gerçekleştirildi. Hak sahipleri, destek ücretleri hesaplarına yatırıldıktan sonra kendi kimlik belgeleriyle herhangi bir Vakıfbank şubesine gidip ödemelerini gişelerden çekebilecekler.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KIRTASİYE DESTEĞİNİ BU YIL DA SÜRDÜRÜYOR.