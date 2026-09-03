Kümbet yaylası'nda çarşı alanı için doğal dokuyu koruyan dönüşüm planı

Kümbet yaylası çarşısında dönüşüm planı

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden Kümbet Yaylası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde bir kentsel dönüşüm çalışması planlanıyor. Proje, yaylanın çarşı alanında daha düzenli, modern ve estetik bir yaşam ile ticaret ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Projenin hedefleri:

Planlanan çalışma, Kümbet Köyü Çarşısı’nın doğal ve kültürel dokusuna uygun bir düzenlemeyle bölgenin turizm değerini güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında alanın hem yerel halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere daha nitelikli hizmet sunması amaçlanıyor.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Çalışmanın Kümbet’in görünümünü değiştireceğini belirten Kümbet Köyü Muhtarı Yılmaz Akıl ile önceki dönem muhtarı Satgun Dural, projenin yaylanın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Muhtarlar ortak açıklamalarında, yaylanın Giresun için taşıdığı değere dikkat çekerek atılan adımı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Muhtarların bildirisinde yer alan ifadede şu değerlendirme yer aldı: "Bu önemli sürecin hayata geçirilmesinde katkı ve desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk’e, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp’e, AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Alkan’a, Giresun Milletvekillerimiz Nazım Elmas ve Ali Temür’e ve emeği geçen herkese Kümbet halkı adına teşekkür ediyoruz".

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından Kümbet Köyü Çarşısı’nın hem bölge halkına hem de ziyaretçilere daha nitelikli bir yaşam ve ticaret alanı sunmasının beklendiğini belirtiyor. Çalışmanın yaylanın doğal dokusunu koruyarak uygulanması öncelik olarak ifade edildi.

KÜMBET KÖYÜ ÇARŞISI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN PROJE İLE YAYLANIN DOĞAL VE KÜLTÜREL DOKUSUNA UYGUN, DAHA DÜZENLİ, MODERN VE ESTETİK BİR YAŞAM VE TİCARET ALANI OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.