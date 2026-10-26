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Alanya'da eğitim hayali yarıda kalan genç: motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Alanya'da motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağmur Damla Karaaslan yaşamını yitirdi; sürücü gözaltında.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da eğitim hayali yarıda kalan genç: motosiklet kazasında hayatını kaybetti

kaza ve olay yeri görüntüleri:

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya yönüne seyreden Yağmur Damla Karaaslan (20) idaresindeki 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Mike Carsten Szoepe (54) yönetimindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı. Minibüs sürücüsünün Alman uyruklu olduğu belirtildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleyi takiben genç kız hastaneye kaldırıldı; doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

görüntülerde öne çıkanlar:

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında minibüsün sola dönüş yaptığı, bu sırada motosikletin minibüse çarptığı anlar net şekilde görüldü. Görüntülerde ayrıca çevredeki vatandaşların olay yerine koşarak müdahale etmeye çalıştığı kaydedildi. Kazanın ardından polis ekipleri, minibüs sürücüsü Mike Carsten Szoepe'yi gözaltına aldı.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve çağrıları:

Olay yerine koşarak gelen vatandaşlardan Agil Dadaşev (28), yaşadıkları üzüntüyü anlattı. Dadaşev, "Öncelikle kardeşimizin ailesine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiyim. Üniversite ailemiz için çok kötü bir haber geldi. Saat 09.00-10.00 gibi abimin yanına misafir geldim, çay içiyorduk. Kötü bir ses geldi. Hepimiz yola atlayıp olay yerine koştuk. Kardeşimiz yerde uzanıyordu. Bazı vatandaşlar hemen müdahale etmeye, yardımcı olmaya çalıştı. Ambulans da olay yerine hızlı geldi. Ekipler ellerinden geleni yaptılar ama maalesef kurtaramadık" dedi.

Dadaşev, benzer kazaların önlenmesi için yetkililerden yol güvenliğinin artırılmasını talep ederek, özellikle yola hız kesici rampa konulmasını istedi. Mahalle adına yapılan çağruda ayrıca motosiklet sürücülerinin kask kullanımına özen göstermesi istendi.

üniversitenin taziye açıklaması:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da öğrencinin vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Rektörün mesajında şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencimiz Yağnur Damla Karaaslan’ın geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli öğrencimiz Yağnur Damla’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm üniversite mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

KAZA ANI

KAZA ANI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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