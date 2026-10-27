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Kastamonu'da cadde ortasında rastgele ateş: 4 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu Hepkebirler Mahallesi'nde bir kişi caddeye tüfekle rastgele ateş açtı; seken saçmalar 4 kişiyi yaraladı, şüpheli polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 23:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu'da cadde ortasında rastgele ateş: 4 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da cadde ortasında rastgele ateş: 4 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Olay yeri ve gelişmeler:

Kastamonu Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana gelen olayda, elinde tüfek bulunan Y.İ.Ç. koşarak caddeye gelmiş ve rastgele ateş etmeye başlamıştır. Seken kurşunların isabet etmesi sonucu çevrede bulunan 4 kişi yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, yaralılar tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Şüphelinin kaçışı ve yakalanması:

Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir noktada bekleyen bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda şüpheliyi tespit ederek yakalamış ve gözaltına almıştır.

Olayla ilgili soruşturma emniyet birimlerince sürdürülüyor.

KASTAMONU&#039;DA CADDEDE ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇARAK 4 KİŞİYİ YARALAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN...

KASTAMONU'DA CADDEDE ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇARAK 4 KİŞİYİ YARALAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI NETİCESİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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