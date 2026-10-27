Kastamonu'da cadde ortasında rastgele ateş: 4 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Olay yeri ve gelişmeler:

Kastamonu Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana gelen olayda, elinde tüfek bulunan Y.İ.Ç. koşarak caddeye gelmiş ve rastgele ateş etmeye başlamıştır. Seken kurşunların isabet etmesi sonucu çevrede bulunan 4 kişi yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, yaralılar tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Şüphelinin kaçışı ve yakalanması:

Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir noktada bekleyen bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda şüpheliyi tespit ederek yakalamış ve gözaltına almıştır.

Olayla ilgili soruşturma emniyet birimlerince sürdürülüyor.

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