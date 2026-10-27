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Iğdır'da bariyerlere çarpan çimento yüklü tır devrildi: sürücü yaralandı

Doğubayazıt-Iğdır karayolunda otogar mevkisinde bariyerlere çarpan çimento yüklü tır devrildi; sürücü kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 23:12

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Iğdır'da bariyerlere çarpan çimento yüklü tır devrildi: sürücü yaralandı

kaza özeti:

Doğubayazıt-Iğdır karayolunda, otogar mevkisinde seyir halindeki çimento yüklü tır, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

kaza ve ilk müdahale:

Olay yerine yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, aracın içinde bulunan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

sürücünün durumu ve soruşturma:

Yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir detay paylaşılmadı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin bulgular soruşturma tamamlandığında duyurulacak.

IĞDIR’DA ÇİMENTO YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

IĞDIR’DA ÇİMENTO YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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