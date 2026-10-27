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Maçı hak eden taraf Alanyaspor, Bingölspor teknik direktörü takvim sıkışıklığını vurguladı

12 Bingölspor Teknik Direktörü Muhammet Emin Gül, Alanyaspor’un 4-1’lik galibiyetini haklı buldu; yoğun maç takvimi ve deplasman sıkıntısını vurguladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 23:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Maçı hak eden taraf Alanyaspor, Bingölspor teknik direktörü takvim sıkışıklığını vurguladı

12 Bingölspor'da maç sonu değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 12 Bingölspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Muhammet Emin Gül, rakibi tebrik ederek Alanyaspor'un oyun kültürüne dikkat çekti.

maçın genel değerlendirmesi:

Gül, Alanyaspor hakkında "Alanyaspor, oyun kültürüne sahip bir takım" ifadelerini kullanırken, karşılaşmanın hak eden tarafının rakip olduğunu söyledi. Maçın belirli bölümlerinde oyunu kontrol ettiklerini ifade eden teknik direktör, oyuncularına güvendiğini vurguladı: "Çocuklarımıza güveniyorum. Hiçbir zaman bunları mazeret olarak kabul etmiyoruz. Sonuçta Bingöl'ü temsil ediyoruz."

Karşılaşmanın skorundan ve oyunun akışından hareketle Gül, Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkışından bu yana sahip olduğu oyun anlayışının maçta belirleyici olduğunu belirtti ve rakip ekibe bundan sonraki maçlarında başarı diledi.

yoğun takvim, deplasman ve federasyondan beklenti:

Gül maç takviminin zorluğuna özellikle dikkat çekti: "Pereira'nın söylediği çok güzel bir şey var; 1 gün arayla bize maç verildiğini ifade etti. Çünkü pazar günü lig maçı oynadık, salı günü de Türkiye Kupası'nda mücadele ettik. ... pazar günü lig maçı oynayıp salı günü kupa mücadelesine çıkmak çok zor." Bu vurguyla birlikte teknik direktör, yoğun program nedeniyle rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Takımın sahaları ve deplasman şartlarına dair Gül'ün eleştirileri de öne çıktı: "Burada stadımızın olmaması da bir mazeret değil. Sadece federasyondan ricamız, bize maç verilirken uygun şehirlerin belirlenmesi." Ayrıca takımın lig içinde "8 maçın tamamını deplasmanda oynadık" sözleriyle sahadaki sürekli seyahat yüküne işaret etti ve deplasmanda elde edilen 10 puandan oyuncularını tebrik etti.

Gül, Alanyaspor teknik direktörü Pereira'nın hassasiyetine teşekkür ederek, karşılaşmanın ardından hem rakibi tebrik etti hem de oyuncularının mücadelesini öne çıkardı.

12 BİNGÖLSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUHAMMET EMİN GÜL

12 BİNGÖLSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUHAMMET EMİN GÜL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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