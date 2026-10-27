Taşköprü'de büyükbaşla çarpışma: sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu Çayırcık köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Hasan Tuncel (25) idaresindeki 37 AC 572 plakalı otomobil yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çarpmanın etkisiyle araç savrularak refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazanın ardından sürücü Hasan Tuncel olay yerinde hayatını kaybetti; büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Tuncel'in cenazesi araçtan çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HASAN TUNCEL HAYATINI KAYBETTİ, BÜYÜKBAŞ HAYVANDA TELEF OLDU.