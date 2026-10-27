Dolar 49,8335 +0,12%
Euro 55,4542 -0,36%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.527,61 -0,01%
EUR/USD 1,1133 -0,41%
Brent Petrol 109,67 +0,24%
--°

Taşköprü'de büyükbaşla çarpışma: sürücü yaşamını yitirdi

Taşköprü'de Kastamonu-Sinop kara yolunda bir otomobilin yola çıkan büyükbaş hayvana çarpması sonucu sürücü 25 yaşındaki Hasan Tuncel yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 23:11

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 23:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşköprü'de büyükbaşla çarpışma: sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu Çayırcık köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Hasan Tuncel (25) idaresindeki 37 AC 572 plakalı otomobil yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çarpmanın etkisiyle araç savrularak refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazanın ardından sürücü Hasan Tuncel olay yerinde hayatını kaybetti; büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Tuncel'in cenazesi araçtan çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HASAN TUNCEL HAYATINI...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HASAN TUNCEL HAYATINI KAYBETTİ, BÜYÜKBAŞ HAYVANDA TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnşaattaki tepe çıkışı son anda engellendi: yıllar sonra yeniden intihar girişim...
images

Akşam bastıran sağanak Hatay’ın yollarını sular altında bıraktı
images

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu
images

Kastamonu'da cadde ortasında rastgele ateş: 4 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnşaattaki tepe çıkışı son anda engellendi: yıllar sonra yeniden intihar girişiminde bulundu

Akşam bastıran sağanak Hatay’ın yollarını sular altında bıraktı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

Pereira: rotasyonlu kadroyla kupada tur atlamak zorunluluktu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı