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Park manevrasında panik: otomobil önce yayaya sonra araca çarptı

Esenyurt'ta park manevrası sırasında fren yerine gaza basan sürücünün kontrolden çıkan aracı yayaya ve park halindeki araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 23:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Park manevrasında panik: otomobil önce yayaya sonra araca çarptı

Park manevrasında panik: otomobil önce yayaya sonra araca çarptı

Esenyurt'ta akşam saatlerinde yaşanan kazada, park etmeye çalışırken panikleyen sürücünün fren yerine gaza basması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, saat 21.00 civarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi İskete Sokak üzerinde meydana geldi.

Kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, 34 HGB 67 plakalı otomobilin sürücüsü park ederken panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, önce sokakta bulunan yayaya çarptı, ardından park halindeki 34 KFD 384 plakalı araca çarparak bir binanın çevresindeki demir korkuluklara çarpıp durabildi. Kazada hafif yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve araç kaldırma:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Sürücü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası zarar gören araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer park manevralarında yaşanan panik durumlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Aracını park ederken yayaya çarptı: 1 yaralı

Aracını park ederken yayaya çarptı: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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