Park manevrasında panik: otomobil önce yayaya sonra araca çarptı

Esenyurt'ta akşam saatlerinde yaşanan kazada, park etmeye çalışırken panikleyen sürücünün fren yerine gaza basması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, saat 21.00 civarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi İskete Sokak üzerinde meydana geldi.

Kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, 34 HGB 67 plakalı otomobilin sürücüsü park ederken panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, önce sokakta bulunan yayaya çarptı, ardından park halindeki 34 KFD 384 plakalı araca çarparak bir binanın çevresindeki demir korkuluklara çarpıp durabildi. Kazada hafif yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve araç kaldırma:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Sürücü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası zarar gören araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer park manevralarında yaşanan panik durumlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Aracını park ederken yayaya çarptı: 1 yaralı