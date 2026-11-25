alanya'da yaşlı kadını hedef alan organize tuzak: iddia edilen 2 milyon lira

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, 66 yaşındaki S.B. telefonla arayan kişilerce mağdur edildi. Şüpheliler kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak kadına adının terör örgütüyle ilişkilendirildiği yönünde yanlış bilgi verdi. Korkuya kapılan S.B.'den, olayın gizli yürütüldüğünü söyleyip kimseyle görüşmemesini isteyerek ziynet eşyaları ve bankadaki nakit parayı teslim etmesini talep ettiler.

olayın seyri:

Mağdurun inandırılması sonucu evindeki bilezik, altın, yüzük ve küpeler ile banka hesabındaki nakit para toplandı. Şüpheliler, eşyalarla paranın bir kısmını Saray Mahallesi'ndeki otobüs durağında bir başka kişiye teslim ettirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden S.B. polise giderek şikayetçi oldu. Olayda toplamda yaklaşık 2 milyon TL zarara uğrandığı; paranın 190 bin TL'sinin mağdura teslim edildiği belirtildi.

operasyon ve tutuklama:

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına göre beş şüpheli de tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE KENDİLERİNİ POLİS, ASKER VE SAVCI OLARAK TANITARAK 66 YAŞINDAKİ KADINI “ADINIZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARIŞTI” YALANIYLA 2 MİLYON TL DOLANDIRAN 5 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.