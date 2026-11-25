Kahramanmaraş’ta yol uygulamasında kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile Afşin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yol kontrol noktasında farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Uygulama, "kadına şiddete sıfır tolerans" temasıyla sürdürüldü.

Uygulamanın yürütülmesi:

Faaliyeti Afşin Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Afşin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ortaklaşa yürüttü. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme yapılarak, konunun toplumsal duyarlılık gerektirdiği vurgulandı.

Bilgilendirme içeriği ve materyal dağıtımı:

Ekipler, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri, başvuru mekanizmaları ve özellikle KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES) hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin sürdürülebilir etkisi için broşürler dağıtılarak başvuru süreçleri hakkında yönlendirme yapıldı.

Kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulamanın amacı, hem farkındalığı artırmak hem de şiddet mağdurlarının erişebileceği başvuru yollarını toplumla paylaşmak olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İLE AFŞİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA SÜRÜCÜ VE YOLCULARA KADES UYGULAMASI VE BAŞVURU MEKANİZMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI.